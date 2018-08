See on vaid üks mitmest sammust, mis Lovatol tuleb tervise kordasaamiseks ning mõnuainetest eemale hoidmiseks astuda. Enese kordasaamiseks otsustas Lovato tühistada oma ülejäänud kontserttuuri ülesastumised ning hoiab sotsiaalse lävimise miinimumi peal.

"Ta jääb võõrutusravile mitmeks kuuks ja läbib laialdase programmi kindlustamaks, et ta saab vajalikku abi." 25-aastane popstaar läbib programmi Chicagos, kus ta teeb koostööd terapeudiga, kes keskendub staari kainusele ning vaimse tervise korrashoiule.

Demi lähikondlane sõnas väljaandele, et naine pole kellegagi suhelnud ja keskendub vaid endale. See tähendab ka seda, et tema endine kallim Wilmer Valderrama saab teda väga vähe külastada. "Wilmer on olnud ühenduses Demi perega ning käinud teda kontrollimas. Pere püüab hoolitseda selle eest, et Demi keskenduks praegu vaid oma tervisele."

Küll aga läheb Demil füüsiliselt ja vaimselt juba palju paremini. "Ta on muutunud avatumaks ning on õnnelik, et saab vajalikku abi."

Demi sattus üledoosiga haiglasse juuli lõpus. Augusti alguses tegi ta sel teemal Instagrami ka postituse, kus tänab kõiki oma fänne ja lähedasi. "Olen oma sõltuvusteekonna suhtes alati avameelne olnud. Olen mõistnud, et see haigus ei kao ega haju ajaga. Pean sellest jätkuvalt üle saama ning see pole veel tehtud."

Demi tänas Jumalat, et too teda elus hoidis. Tänulik oli ta ka oma fännidele. "Teie positiivsed mõtted ja palved on mul aidanud sellest raskest ajast läbi saada." Veel avaldas lauljanna tänu oma perele ja Los Angelese Cedars-Sinai haigla personalile, kes olid kogu aeg tema kõrval püsinud. "Ilma nendeta ei kirjutaks ma teile praegu seda kirja."

Lovato lõpetas oma kirjutise positiivsel toonil. "Vajan nüüd aega, et paraneda ning kainusele ja tervenemisteekonnale keskenduda. Ma ei unusta iial armastust, mida te kõik mu vastu üles näidanud olete. Ootan pikisilmi päeva, mil võin öelda, et tulin sellest olukorrast välja. Ma võitlen edasi."