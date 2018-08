Ameerika presidendi Donald Trumpi abikaasa Melania Trump ei jõua ära oodata, millal ta saab lõpuks oma abikaasast lahutada, väidab presidendi endine abi, vahendab Mirror.

Omarosa Manigault-Newman väidab, et esileedi ootab, et Donald Trumpi presidendiaeg lõppeks enne, kui nende abielu lõpetab. Newman andis välja raamatu, kus kirjutab muu hulgas, et Melania näitab lahutussoovi välja ka oma riidevalikuga.

Näiteks toob Newman välja jaki, mida Melania kandis juunis visiidil USA-Mehhiko piiril, kus ta külastas illegaalselt üle piiri tulla üritanud lapsi. Naisel oli seljas Zara jakk, millel kiri "I really don’t care. Do U?" ("Ma tõesti ei hooli. Aga sina?").

Skandaalne jakk (Reuters/Scanpix)

"See oli lihtsalt jakk. Seal polnud peidetud sõnumit. Pärast tänast tähtsat visiiti Texasesse loodan ma, et meedia ei keskendu tema garderoobile," kommenteeris Melania pressiesindaja Stephanie Grisham. President Trump teatas aga Twitteris, et sõnum oli adresseeritud hoopiski valeuudiseid tootvale ajakirjandusele: "Melania on mõistnud kui ebaausad nad on ning ta tõesti ei hooli enam."

Newman kirjutab, et Melania kasutab riideid selleks, et oma abikaasat karistada.

Lisaks ei suuda esileedi väidetavalt ära oodata, millal tema abikaasa ametiaeg lõppeb, et naine saaks lahutuse sisse anda. "Minu arvates loeb Melania minuteid selleni, kuni Donaldi presidendiaeg lõppeb, et Melania saaks temast lõpuks lahutada."