Seksuaalkurjategijate kujunemist soodustab kehv seksuaalharidus, ennetuse ja õigeaegse abi puudumine ning seksi tabuks pidamine.

Kasuisa lõõpis saunas käies pidevalt väikese poisi peenise suuruse üle ja ütles, et ta polevat õige mees. Lasteaiakasvataja pahandas teineteist intiimsest kohast katsunud nelja-aastastega ja alavääristas neid hiljem teiste ees. Isa pilastas last, ema sattus peale ja andis lapsele peksa, sest süüdistas teda isa ahvatlemises. Need on vaid mõned näited sellest, kuidas laps võib saada nii sügava emotsionaalse trauma, et see põhjustab hilisemas eas seksuaalkäitumise häire.

