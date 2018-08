Tallinnas Lasnamäel Mustakivi sillal ühe mehe tulistamise tõttu kahtlusalusena vahistatud teetöölise kaitsja, vandeadvokaat Vladimir Sadekov leiab, et kaitsealune tegutses hädaolukorras ning tema vahistamine vaidlustatakse ringkonnakohtus.

Üle-eelmise kolmapäeva õhtul tekkis esialgsetel andmetel Tallinnas Laagna teel Mustakivi sillal konflikt kahe võõra mehe vahel, mille tulemusena tulistas 28aastane mees teist, kes viidi raskes seisundis haiglasse. Prokuratuuri taotlusel vahistati tulistamises kahtlustatavana teetööline aktsiaseltsist Tallinna Teed.

„Relvaluba antakse selleks, et igaüks võiks oma õigusi kasutada ja hädaolukorras ennast kaitsta,“ räägib Sadekov. Tema sõnul on kaitsealune varem karistamata, ta on teinud relvaloaeksami politseis ja teab seadust. „Kas arvatakse, et noormees tahtis tappa ja seetõttu tulistas? Mis on tahtlus, mis on motiiv?“ küsib Sadekov. Tema kinnitusel sai teetööline vahetult enne tulistamist ka vigastada. Üksikasju praegu avaldada ei saa.

Sadekov ei jaga prokuratuuri ega kohtu arvamust, et vahistatud teetööline on vabaduses ohtlik. „Ta kasutas küll relva, aga seaduspäraselt, enesekaitse eesmärgil,“ ütles kaitsja, kes vaidlustab Harju maakohtu vahistamismääruse Tallinna ringkonnakohtus.