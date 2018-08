Tulistamises hukkunute seas olid kaks politseinikku, 43aastane Sara Burns ja 45aastane Robb Costello. Kanada uudisteportaalid Global News ja CTV vahendavad, et korrakaitsjad reageerisid 10. augusti hommikul kell 7.20 tehtud hädaabikõnele. Muidu igati rahuliku ja vaikse tänava elanik andis teada, et kuulis oma majast laske ning näeb, et maja ees maas lamab surnud inimene.

Raymond oli omaette hoidev mees, kes huvitus relvadest ning eriti mootorratastest. Ka Donnie Robichaud oli kunagi aktiivne motikamees olnud, kuid tema eksnaine Melissa on veendunud, et ühistel huvidel tulistajaga ei ole Donnie surmas mingit tähtsust. „Ta oli lihtsalt valel ajal vales kohas,“ usub Melissa. Donnie ei olnud enam mootorratturite seltskonnas aktiivne.

Ehkki nad olid lahutatud, räägib eksnaine, et said endiselt normaalselt läbi ning et nende ühisele 17aastasele pojale oli Donnie suurepärane isa, kes üritas peret toetada ka siis, kui endal näpud totaalselt põhjas olid. „Ta oli imeline isa,“ meenutab Melissa. „Kui meil polnud raha, leidis ta ikka mingi viisi, et toit laual oleks. Ta tahtis alati perega aega veeta, oli tal siis selleks rahalisi vahendeid või mitte.“

Matthew (Matt) Vincent Raymondiga oli kokkupuude ühe kohaliku kohviku ja ajalehekioski omanikul. Brendan Doyle palus ühel hetkel Raymondil tema äri enam mitte külastada. Teda ei häirinud mitte see, et igal hommikul kohvi ostma tulnud ja sageli õhtuti üksinda terrassil istunud Raymond uuris hoolega mootorratta- ja relvaajakirju. Teadaolevalt oli Raymond suur arvutimängude sõber ning Doyle'i sõnul näis ta relvadest huvituvat pigem seoses mängudega, mida mängis.

Doyle selgitab, et häda Raymondiga oli selles, et mees oli kohutavalt tüütu ja häiris oma jutu sisuga teda ja kohviku külastajaid. Mees võis küll elada üksi ja sõpradeta, kuid võib-olla just seetõttu asus innukalt seletama igaühega, kes kuulmiskauguses oli. „Matt oli seda tüüpi üksildane inimene, kes sul kõrvad peast lobises, kui vähegi lubasid,“ kirjeldab Doyle.

Raymondi meelisteemaks olid Süüria pagulased ja islam. „Tema jutuajamised teiste klientide ja minu töötajatega muutusid järjest poliitilisemaks, just samal ajal kui meie linna hakkas tulema Süüria pagulasi,“ räägib kohvikupidaja. „Ühel nädalavahetusel nägin teda linnavalitsuse ees passimas sildiga, millel kirjas „Ei šariaadile“ ja igasugu muud islamivastased sõnumid.“

Doyle vestles Raymondiga, et uurida välja, kui ekstreemsed tolle vaated on. „Sain selgeks, et ta on ignorantne ja väärinfost tulvil,“ räägib Doyle. „Ausalt öeldes ta lihtsalt korrutas nagu papagoi mingeid loosungeid, mida oli kuskilt kellegi videotest kuulnud.“ Eelmisel aastal palus Doyle Raymondil kohvikusse enam mitte tulla.