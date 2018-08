"Ma vastasin ühe ajakirjaniku küsimusele, et kas ma välistan selle, et Indrek Tarand võib olla meie peaministrikandidaat: ma vastasin, et ma ei välista. Aga me kindlasti praegu seda asja ei aruta. Küsimus on ikkagi selles, millised on meie sõnumid, kuidas me need paremini kohale viime ja kuidas me saame oma inimesi motiveerida sellele kampaaniale," rääkis Herkel. "Ma arvan, et Indrek Tarandi kaasamine oleks positiivne signaal, kui see otsus tuleb. Selliseid asju me praegu siiski ei arutanud."

Vabaerakonna juht Andres Herkel ütles vahetult pärast Vabaerakonna esmaspäevast koosolekut Õhtulehele, et seal ei räägitud juhatuse vahetusest, vaid koosolek oli ammu kokku lepitud ja nad arutasid seda, mis on erakonna seisukohad ja kuidas minnakse valimistele.

"Samal ajal ma aktsepteerin täiesti seda, et meil on erakonna tööde ja tegemiste juures inimesed, kes erakonna struktuuri ei kuulu. Me peame õigeks seda teistmoodi toimiva erakonna mudelit. Teiste sõnadega see, et kui Artur Talvik on riigikogu korruptsioonivastase komisjoni esimees ja kuulub Vabaerakonna fraktsiooni Vabaerakonda kuulumata, siis ka selles ei näe ma mingisugust probleemi. Küsimus on ikkagi selles, kuidas toimib igapäevane koostöö. Sellega meil probleemi pole," rääkis Herkel.

Küsimusele, mis on tema ja Indrek Tarandi suurim erinevus, vastas Herkel nõnda: "Võibolla mina olen rohkem orienteeritud programmi sisule, aga Tarand on selle hiilgav avalikkuse ees sõnastaja. Vähemalt võiks olla."

Erakonna esimees nentis ka Delfile, et rahulolematus juhtimise osas on talle teada ning ta peab probleemi võimalikuks lahenduseks suhtlemist kõikide osapoolte vahel.

"Kindlasti on neid teemasid aktuaalsena hoitud, kuid need probleemid on tekkinud pikema aja vältel. Vigu on tehtud, aga need ei ole sellised, et nendest ei saaks välja tulla," ütles Herkel.

"Ma pean Indrek Tarandit võimaliku peaministrikandidaadina täiesti variandiks," Herkel enne juhatuse koosolekut ERRile.

Piirkondade meelepaha pole Herkeli jaoks võõras, kuid oma taandumiseks ta põhjust ei näe.

Herkel tunnistas ka, et osad erakonna juhtliikmed on otsinud kontakti Artur Talvikuga ja öelnud talle, et ta võiks erakonda tagasi tulla.