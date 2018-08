Vägistamine ei pruugi sugugi käia nii, et keegi võõras tungib pimedas parginurgas kallale. Enamasti hakkab see kerima hoopis tuttavate vahel või pereringis. Seksuaalvägivalla ekspertide sõnul jääb ohvrile pärast juhtunut alles üks tunne, millest saab ka peamine põhjus, miks vägistamisest ei räägita. See tunne on häbi.