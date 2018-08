"Ma olen inimene, kes siiralt tahab abielluda üks kord elus selle ühe ja õige inimesega, kellega tunnen end turvaliselt, iseendana ja hoitult ning keda armastan siiralt ja kogu südamest," kirjutab oma blogis Jana, kes koos kaaslase Siim-Steniga võitis 2017. aastal saate "Naabrist parem".

"Võib ju öelda, et lihtsalt koos elades saab ka kõik hästi olla, aga minu arvates annab abielu suhtele uue hingamise ja väärtuse. Juba see, et peres on kõik ühe nimega, tundub minu jaoks nii loomulik ja miski, millest mina oma lapsepõlves puudust tundsin. Aga ka see teadmine, et me oleme üksteisele ühel erilisel päeval öelnud kõik maailma kõige ilusamad sõnad ja lubanud üksteist hoida, kaitsta ja armastada iga päev selles elus, aitab ka tulevikus rasketel aegadel meelde tuletada neid õigeid emotsioone ja tundeid, mille pärast meist üldse paar sai," jagab Jana oma mõtteid.

