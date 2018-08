Ehkki on pühapäev, võiksid tööasjade planeerimisele mõelda. Näed võimalusi, kuidas tegevusvälja avardada või siis leida moodus kõrgetele ülemustele silma jäämiseks.

Mine koos toredate inimestega väljasõidule või proovi uue hobiga tegelemist. Ühtaegu kasulik ja tore on õppida, see käib mängleva kergusega põneva tegevuse kaudu.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Külasta täna oma vanemaid või vanavanemaid. Küll näed – suhtlus toob sära silma mõlemale osapoolele. Nad oskavad hinnata seda, et sa neid meeles pead.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Ideaalne päev kallima seltskonna nautimiseks. Ärge jääge oma igapäevasesse miljöösse. Sõitke kuhugi kaunisse paika, kus saate olla looduses või tutvuda vaatamisväärsustega.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Sind võib vallata tuju mööda poode kolada, ilusaid asju vaadata. Küllap tekib ka kihk endale midagi soetada. Ära siiski väga kiireid otsuseid tee.

Neitsi

23. august – 22. september

Emotsioonid on kenasti tasakaalus, oskad märgata enda ümber head. Suudad tundeid sõnadesse panna ja julged need välja öelda. Küll näed – positiivne tagasiside on kiire tulema.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Peaks õnnestuma ellu viia tore ettevõtmine, mida juba ammu plaaninud oled. Küllap teed midagi ühiselt heade inimestega ja nad jäävad sulle tänulikuks meeldejääva päeva eest.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Täna tuleb küll sõpradega ühendust võtta! Isegi juhul, kui ilm pole parim, võiksite ikkagi ette võtta retke loodusesse. Midagi vahvat kogete kindlasti, pealegi saate palju nalja.

Ambur

22. november – 21. detsember

Tõsine meeleolu võib sind hommikul vallata, ent peagi hakkab päev helgemaks muutuma. Puhkepäevast hoolimata oleks soovitatav mõelda rahaasjadele ja karjääriplaanidele.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Öine uni võib rahutu olla, ent kui juba väljas valgeks läheb, saad mõnuga pühapäevahommikut nautida. Ära nii laisk ole, et koju jääda, tänasesse päeva peab kuuluma seiklus.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Kipud olema väheke laisavõitu, eelistad passiivset puhkust. Jääd pigem koju mõnusasse tugitooli. Maailma avastad hoopis raamatut või ajakirja lugedes.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Juba hommikupoolikul tasuks sõpradega kokku saada, et terve päev meeldivalt ja aktiivselt koos veeta. Tore, kui seltskonnas on ka neid inimesi, keda esmakordselt näed.

Sünnipäevalapsele