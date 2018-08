Saadetest "Eesti tippmodell" ning "Eesti otsib superstaari" tuntuks saanud German Pinelis on vastu võtnud uue väljakutse - seekord ootab meest ees näitlejadebüüt.

German sai osa Soome sarjas "Love Island", kuid ei saa veel avaldada, keda seal mängib. "Minu roll väga suur ei ole ning hetkel ei ole teada, kui pikalt minu tegelaskuju sarjas mängib," räägib Pinelis. Praeguse seisuga teab German vaid öelda, et võtted toimuvad 25. augustil ning peaksid esialgu kestma ühe päeva.

"Love Island'i" nimeline tõsielusari on populaarne ka Inglismaal. Uhkesse villasse pannakse kokku elama vallalised mehed ja naised, lootuses leida armastus ja teenida kopsakas auhind. Sari laieneb ka Soome, kuid küsimuse peale, kas German just selles sarjas osaleb, vastab ta, et ei usu.