Tahad oma elu huvitavaks muuta ja tõenäoliselt see sul õnnestubki. Suhetes võib mõndagi muutuda, on lootust tutvuda vastassoolisega, kes toob sulle uue hingamise.

Oska väärtustada võimalusi, mis praegu tekkivad ning hinnata kõrgelt inimesi, kellega tee sind kokku viib. Kui sa ei suuda selle väärtusest aru saada, libiseb see kiirelt käest.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Unistused võivad maailma muuta, ent ainult unistamisest teadagi ei piisa. Loo esmalt visioon, kujunda sellest konkreetne eesmärk ning asu siis kiirelt tegutsema.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Kui oled rõõmsameelne ja suhtlusaldis, tekivad kergesti kontaktid, millest on abi äriasjade ajamisel. Leiad nüüd uusi võimalusi oma andeid tulutoovalt ära kasutada.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Merkuuri ja Veenuse sekstiil soosib seltskondlikku suhtlemist, oled oodatud külaline nii mõnelegi toredale suvepeole. Ka toob meeldivaid elamusi kultuuriürituste külastamine.

Neitsi

23. august – 22. september

Sinuni jõudev huvitav informatsioon ei pruugi tõene olla. Võimalik, et tõlgendad midagi valesti. Parem oleks mitte teha väga olulisi otsuseid ega sõlmida tähtsaid lepinguid.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Rutiinsed suhted on sinu jaoks igavad, otsid uudsust ja värskust, püüad midagi muuta. Päev võib tuua kohtumise uue, vägagi võluva ja ligitõmbava vastassoolisega.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Sa ei pruugi praegu oma karjäärialaseid võimalusi realistlikult näha. Keskendu pigem sellele, et vaba aega kvaliteetselt veeta, hobidega tegelemine toob põnevust ja uudseid võimalusi.

Ambur

22. november – 21. detsember

Hea on olla sõprade keskel, nendega koos midagi põnevat, ehk isegi ekstreemset ette võtta. Sul on võimalus kaaslastele on tugevaid külgi demonstreerida, neis imetlust tekitada.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Võimalik on taas lähedaseks saamine kunagise armastatuga, aga ka armukadeduse tekkimine seoses ammu toimunud seikadega.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Võid avastada, et sul on andeid, millest varem aimugi polnud. Oma andekuse ja arenguvõimelisuse tunnetamine lubab sul julgelt tulevikku vaadata.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Äriasjade edendamine õnnestub päris hästi, suudad ehk hooga käima lükata projekti, mis oma uudsusega tähelepanu pälvib ning ka su sissetulekuid suurendab.

Sünnipäevalapsele