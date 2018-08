Tähtis on koostöö usaldusväärsete inimestega, vastutuse jagamine. Pööra tähelepanu oma partneritele, neilt saad nõu, abi ja toetust.

Võib olla tunne, et oled kohustuste koorma alla uppumas. Tee korralikult ja nurisemata ära kõik see, mida tegema pead.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Puutud kokku valdavalt meeldivate inimestega ja satud olukordadesse, mis on huvitavad ja võimalusi pakkuvad. Tahad ennast näidata ja oma mõtteid välja öelda. Teised on valmis sind kuulama.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Pere ja kodu on sinu jaoks samaaegselt nii rõõm kui ka kohustus. Tegutse selle nimel, et kodus oleks meeldiv ja turvaline olla. Panusta, et suhted kallite inimestega veel paremad oleks.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Võtad julgelt ette ka niisuguseid töid ja tegemisi, mis pole sugugi kerged. Suudad paljugi saavutada, ent seejuures on ülioluline, et kaaslased su panust väärtustada ja tunnustada oskaksid.

Neitsi

23. august – 22. september

Haara neist kinni, ent pea silmas, et tegevust peab hoolikalt planeerima ja edasi tuleb liikuda mõõdukas tempos. Kiirustamine ja riskide võtmine ei ole õigustatud.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Säilita rahu, ära lase negatiivsetel emotsioonidel end rivist välja lüüa. Kannatlikkus ja enesedistsipliin aitavad sind sammhaaval keerukast olukorrast välja.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Mõtle oma eesmärgid hoolikalt läbi ning räägi neist vaid väga usaldusväärsetele inimestele. Pigem lähtu põhimõttest, et rääkimine on vaid hõbe vaikimise kulla kõrval.

Ambur

22. november – 21. detsember

Lähtuda tuleks mitte isiklikest, vaid ühistest huvidest. Märka inimesi enda ümber, püüa neid mõista ja nendega arvestada.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Võimalik, et sinu tegevust kritiseeritakse karmilt. Tööalast kriitikat ei või isiklikult võtta, ent seda ei tohi ka tähelepanuta jätta – tee sellest omad järeldused, õpi oma vigadest.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Oled seiklustele avatud – tahad kogeda midagi niisugust, millega pole varem kokku puutunud, avastada kohti, kus sa pole varem käinud.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Võta aega selleks, et üksinda olla, oma soove ja vajadusi analüüsida. Luubi alla tasub võtta ka tunded, sest need mõjutavad su tegevust väga palju. Millised on su emotsioonide tekkepõhjused?

Sünnipäevalapsele