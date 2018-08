Väldi kaasajooksmist nendega, kelle tegevuse eesmärk on eneseupitamine. Ära karda teha otsuseid, mis on hetkel ebapopulaarsed – kui need on õiged, ootab sind tulevikus tunnustus.

Argiseid probleeme annab lahendada siis, kui lähened neile mõistusega ja väldid emotsioonide üle keemist. Vaata asja ka iseenda heaolu seisukohast.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Hirm on sinu suurim vaenlane. Eriarvamused on normaalsed, ka konfliktidel on edasiviiv jõud, aga ainult juhul, kui sa oma oponentide ees kartma ei löö. Pane ennast maksma!

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Ära ütle, et sul pole aega koduste asjadega tegelemiseks ning oma vanematega suhtlemiseks – isegi kui sulle niimoodi näib, on mõistlik see aeg nüüd leida.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Su mõistus on vahe, samal ajal on tugev ka intuitsioon. Info, mida sa vajad, jõuab kindlasti sinuni, aga see võib tulla ka kõige ootamatumaid kanaleid pidi.

Neitsi

23. august – 22. september

Mõte liigub kiirelt ja süsteemselt, oled võimeline leidma õigeid allikaid teabe saamiseks ning noppima infomürast välja seda, mis oluline.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Takistused kaovad su teelt siis, kui sa ei tegutse ainult omakasu silmas pidades vaid mõtled ka kaaslaste heaolule. Päev on hea looduses viibimiseks ning müstikaga tegelemiseks.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Uute projektide hooga käima lükkamine läheb libedalt. Ka neile asjadele, mis tundvad olevat rappa jooksnud, on võimalik leida uudne positiivne lahendus.

Ambur

22. november – 21. detsember

Miski, millest ammu loobunud oled, võib nüüd taas ootamatult oluliseks saada ja su tegevusele uue suuna anda. Tegelased minevikust võivad ellu tagasi tulla.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Sul on kange tahtmine edasi rühkida, kuid olukord on muutlik - ühel hetkel näib sulle, et oled leidnud selleks võimaluse, järgmisel tunnil aga on tee püsti ees.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Tunned end hästi, kui sind kiidetakse. Kõiki ilusaid sõnu ei tasu nüüd puhta kullana võtta. Võimalik, et neid lausutakse selleks, et veenda sind võtma enda kanda raskeid ülesandeid.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Vastuseid tulevikku puudutavatele küsimustele tuleb otsida minevikust. Sul on kogemusi, mis annavad suuniseid selleks, mismoodi praeguses olukorras õigesti toimida.

