Päev sobib täienduskoolituseks. See ei tohiks aga olla igav loengu kuulamine, vaid midagi töötoa vormis, kus loomingulise tegevuse kaudu ja omavahel suheldes õpitakse.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Kui peresuhted on heas seisus, on olemas seljatagune ja pelgupaik. Rahaasjade jaoks ei ole parim päev – näed võimalusi kitsalt, midagi olulist jääb märkamata.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Võta armsama jaoks aega. Te ei pea midagi erilist tegema, ka üksteise kaisus filmi vaatamine on väga mõnus tegevus. Tõsiste teemade arutamist ärge ette võtke.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Kui lähed tööle naeratus näol, piisab sellest, et õhkkond meeldivaks muuta. Teised käituvad sinuga just nii, nagu sina nendega.

Neitsi

23. august – 22. september

Kui oled lapsevanem, leia oma järeltulijate jaoks natukenegi aega. Tehke koos midagi loomingulist, see võib vabalt olla ka õhtusöögi või magustoidu valmistamine.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Ehkki meel on nukker, on see omamoodi magus valu. Mis olnud, on möödas, aga samas oled õnnelik asjade üle, mis kunagi on juhtunud. Oled tänulik ka ammuste õnnehetkede eest.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Sõpradega tunned end mõnusalt ja turvaliselt. Pole mingeid põrutavaid üllatusi – kõik on täpselt nagu ikka, saate koos elust rõõmu tunda.

Ambur

22. november – 21. detsember

Märkad oma töö juures positiivseid jooni ja oskad neist rõõmu tunda, hindad häid suhteid kolleegidega. Kui sulle midagi ilusat müügiks pakutakse, kipud mõtlematult selle ära.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Hea aeg kergete teemadega tegelemiseks, meeldivateks kohtumisteks ja üritusteks. Arvesta sellega, et mõttetöö ei edene kuidagi – keegi oleks justkui jõuga piduri peale tõmmanud.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Eriti näed vaeva aga sellega, et käituda lihtsalt ja loomulikult selle inimese juuresolekul, kellesse salamisi armunud oled. Sul ei ole hetkel enesekindlust oma tunnete näitamiseks.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Oled õnnelik, et armastatu on su kõrval, hea meelega käite koos seltskonnas ja suhtlete erinevate inimestega. Sobiv aeg uue kallima tutvustamiseks sõprade ringile.

