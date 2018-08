Poes käies manitse end säästlikkusele. Suurest edevusest tingitult võid osta ekstravagantseid rõivaid, mis ei ole mugavad, mis sulle tegelikult ei sobi ja mida sa kandma ei hakka.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

On parem keel hammaste taga hoida ja mitte hakata kallimaga mingeid probleeme lahkama. Asi kisub emotsionaalseks, mingit mõistuspärast arutelu ei tule nagunii.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Võib ju tunduda, et niisama vedelemine ja igasuguse hea-paremaga maiustamine kulub vahel ära. Õigustusi leiab alati, kasulikum oleks end siiski diivanilt püsti ajada.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Vajad, et kallis inimene oleks sinu kõrval, et ta oma armastust kinnitaks nii sõnade kui ka tegudega. Seda kapriisselt nõudes tõukad kallima pigem eemale.

Neitsi

23. august – 22. september

Kui sa ei tunne, et pere igas asjas toeks on, muutud ebakindlaks. Eriti võimendub see juhul, kui tööl tekib probleeme. Keerukas olukorras on raske rahulikuks jääda.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Tunne, et mõistetakse ja vajadusel saab kellegi rinna najal kasvõi peatäie nutta, annab kindlust. Üksi olemine on ebameeldiv, üksi jäänuna oled aldis suhtlema igasugu juhututtavatega.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Kui on vajadus kokku hoida, siis püsi poodidest eemal. Eriti ohtlik on shopata internetis. Pildi peal paistavad kaunina ka ebakvaliteetsed ja sobimatud asjad.

Ambur

22. november – 21. detsember

Leiad, et sul on õigus partnerilt piiramatult tähelepanu saada. Kui ta sulle piisavalt maheda häälega armastust ei avalda, võib juba tüli majas olla.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Kipud päevavalgele kraapima seiku, mis tegelikult võiks ammu olla unustuse jõkke vajunud. Kellelegi ammu tehtud tegusid või öeldud sõnu nina alla hõõruda ei ole ilus.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Oled täna liialdusteni edev, imetled ennast. Selles osas on fantaasia hea, et iga vastassooliste heidetud pilku tõlgendad kohe imetleva või isegi armununa.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Tööl on ehk suhted segased ja jahedad, hommikul võid tunda vastumeelsust kolleegidega kohtuda. Ootad, et keegi kodustest sind julgustaks.

Sünnipäevalapsele