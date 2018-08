Viimsi vallavalitsus sõlmis liiklus- ja valvekaamerate paigaldajamiseks lepingu firmaga, mille omanik on kohalikku koalitsiooni kuuluv Raimo Tann.

Tann väitis algul Delfile, et nemad esitasid hanke ja ta isegi ei tea, kas nad on selle töö saanud või mitte.

Tegelikult on umbes 10 000-eurone leping Tanni firmaga juba sõlmitud ja lepingul all ka tema allkiri.

Tann selgitas allkirja sellega, et ka tema pojal on võimalik tema eest ID-kaardiga digiallkirju anda. Hiljem muutis ta oma meelt ja leidis, et arvatavasti kirjutas ikka tema lepingule alla.

Refereeritud artikli täistekst Delfis.