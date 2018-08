„80 lapsega proovi tegemine on siiani väga meeldiv ja sujuv olnud. Nad on end selleks nii pikalt ette valmistanud ja mulle tundub, et kogu seltskonnast on just neile asi kõige selgem,” räägib Valter Soosalu, kes dirigeerib homme õhtul noortele mõeldud galakontserdil „Muusikalicool”, mis toimub Birgitta festivali raames.

Soosalu sõnab, et kui koos on 80 last, juhtub naljakaid ja toredaid seiku kogu aeg. Nii juhtus meeldejääv lugu ka siis, kui Valter läks esimest proovi vaatama. „Kuna kogu asi on nõnda aja- ja energiamahukas, siis ühel hetkel on teismeliste tütarlaste emotsioonid ikkagi ettearvamatud. Nii juhtuski, et ühe ilusa laulu ajal hakkasid nad kõik korraga nutma,” meenutab Soosalu armsat hetke.

Valter lausub, et niivõrd mahuka vormi juhatamine on tema jaoks esmakordne. „Noore algaja dirigendina on mul palju õppida. Töö noortega pole mulle tegelikult üldse nii võõras, sest olen olnud seotud Rahvusooper Estonia poistekooriga. Mulle tundub, et sellises vanuses ja hulgas lastega ümber käimine on väga spetsiifiline ja energiakulukas töö, kuid ei ole minu jaoks nii võõras. Mulle tundus, et kõigi asjaosalistega oli klapp kohe väga tore.”

Kuigi Valter on jõudnud sel suvel ka nädalakese puhata, on ta ülejäänud aja teinud tööd ning andnud ka palju kontserte. „Meil oli koostöös Corelli Musicuga soolokontsertide seeria „Eesti mõisad 2018”, mille raames andsime eesti mõisates neli kontserti, kus mina laulsin barokkaariaid. Kindlasti on mainimist väärt ka Leigo Järvemuusika, kus saime Estonian Cello ansambliga teha Erkki-Sven Tüüri ja minu bändi Põhja Konn lugusid kuuele tšellole seatuna,” räägib Valter oma selle suve tipphetkedest.

Järgmisel aastal toimub laulupidu, kus ka Valter dirigendina üles astub. Tähtsaks sündmuseks on esimesed ettevalmistused juba tehtud. „Kõigepealt tuli kokku panna laulupeo repertuaar, mis on nüüdseks tehtud ja laulikud on valmis. Hetkel on meil laulupeoks olemas suurepärane kujundus, ideeline telg ja repertuaar ning nüüd järgnevad arvatavasti jaanuarist eelproovid. Sinnani saavad koorid end ette valmistada ja omaette harjutada. Siis hakkame juba sadade kaupa laule üle Eesti ühtlaseks tegema.”