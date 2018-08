Kass Peemot (Бегемот vene k.) on nii tegelane Bulgakovi kuulsaimas raamatus „Meister ja Margarita“ kui ka 13aastane must kõuts kirjaniku majamuuseumis. Peemot ei jaluta mitte ainult niisama muuseumi tubades ringi, vaid on ka asutuse maskotiks ja tema nägu kaunistab muuseumipoe mitmeid nipsasjakesi ja meeneid. Ta on kassipoja east saati muuseumis elanud ning tema eest hoolitsevad isiklik stilist ja loomaarst.

Vaid mõni tund enne Peemoti kadumist oli keegi kirjutanud muuseumi veebilehel kahtlase anonüümse kommentaari: „Miks te lasete oma kassil väljas käia?“ Peemoti kolleegid kartsid, et äkki nabis kommentaari kirjutanu jalutama läinud kassi kinni. Muuseumi kodulehel ja sotsiaalvõrgustike lehtedel anti avalikkusele otsekohe ärevalt teada: „Bulgakovi majamuuseumi töötaja on röövitud!“

Paar tundi hiljem sai muuseum vihje ühelt naabruses asuva kontori töötajalt: Peemot olevat rahulikult apteegi ees päikest võtnud ja peesitanud, kui keegi heledapäine naisterahvas, kontoritöötajale tundmatu neiu, kassi üles korjas. Heledajuukseline naine jalutas, kass süles, Majakovski metroojaamani, kus pealtnägija ta silmist kaotas.

Muuseumi postitust jagati mõne tunni jooksul sotsmeedias üle 2900 korra. Viis tundi Peemoti kadumise teatamisest hiljem tuli aga rõõmusõnum: miilits leidis kadunud kõutsi üles. Naisterahvas, keda ei tabatudki, oli kassi jätnud Moskva Kunstiteatri trepile, kus too rahulikult istudes päästmist ootas.

Muidugi on võimalik, et kassil endal sai üleskorjajast villand ning lasi küüned käiku. Peemot on küll muuseumi maskott, kuid lisaks natuke torssis ilmele on tal ka pahuravõitu iseloom. Kohapeale lugu tegema läinud LA Timesi reporterile tunnistas Bulgakovi muuseumi öövalvur: „Ta on kange iseloomuga. Aga siiski hea seltsiline.“

Peemoti ihuarst kinnitas, et vahejuhtum kassi tervisele ei mõjunud ning tähtis kõuts jätkab endale omase rahulolematu ilme ja olemisega muuseumis patseerimist.