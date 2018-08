Kui avalikkuseni jõudis uudis raketiotsingutest Endla looduskaitse alal, siis kaitseväele teadaolev asupaik asus kaitseala piirist hoopis ligi kolmsada meetrit eemal.



Nii põlengud kui ka päästetööd toimusid väljaspool Endla looduskaitseala. Kaitseväe pressiesindaja Aivo Vahemets ütleb, et avalikkusega jagatud pressiteates esitatud raketi arvatav asukoht oli ebatäpne. "Me kasutasime Endla kaitseala kohamääratlust, sest see oli kõige selgem ja lähedalasuv punkt otsingupiirkonnale," ütleb Vahemets. "Arusaadavaid kohamääratlusi seal läheduses polnud, seepärast oli selline sõnakasutus.