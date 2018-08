Äsjase arvamusfestivali parlamendierakondade juhtide debatil tooni andnud laste sünnitamise teema pani kulmu kergitama. Esiteks seetõttu, et poliitikud ei väsi rahvast õigesti elama õpetamast. Teiseks pole sünnitamist propageerivad poliitikud kaugeltki kõik paljulapselised, ehk ses osas rahvale eeskujuks. Täpselt nagu ajateenistuse puhul, kui Eesti riikliku eksistentsi aluskivist räägivad eriti need poliitikud, kes pole ajateenistuses käinud.

Kas rahvas on aga valmis selleks, et riik tahab koos temaga voodisse pugeda? Et see oleks täiesti selge: riigi asi pole, mida kaks täie mõistuse juures olevat täiskasvanut magamistoas teevad. Kuid veelgi olulisem on karmilt küsida, kas kõik meie ees seisvad probleemid lahendab üksnes sündivuse suurenemine? Seda ajal, kui üksikvanemad ja samasoolised suhted on uus reaalsus, ning troonib ennasthävitav käitumine end purjuspäi kortsu sõites või üledoosi surres?

Kui juba Jakob Hurt rõhutas, et kui me ei saa suureks rahvaarvult, peame saama suureks vaimult, siis mõjus üllatavalt debatil EV200 esindaja mõte, et äkki saame hakkama ka 800 000 suuruse rahvana. Too repliik on hea näide sellest, et vana plaadi keerutamise asemel tuleb esitada ebamugavaid küsimusi.

Rahvastikukasvule pärmi lisamine ei pruugi pikas perspektiivis olla jätkusuutlik mudel. Selleks tuleb valmis olla ega tasu pead liiva alla peita. Sündivuse tõstmisel troonib praegu egoistlik lähenemine, kui riik võtab lapsi kui tööjõudu, keda on vaja selleks, et vanemale põlvkonnale pensioni maksta. Ees võib seista paradigmamuutus – nagu juba praegu ollakse üksmeelel naftaajastu lõppemise suhtes, kuigi praegu pole veel selge, milline tehnoloogia hakkab seda asendama.

Keskerakonna juhi plaan tõsta esimese ja teise lapse toetus 100 eurole, on küll tore lubadus. Iseasi, kui palju on selline summa väärt viie aasta pärast, kui asi peaks täies mahus ellu viidama. Noorte eluasemele riikliku käenduse lubamine tuletab aga meelde Lennart Meri kunagist noore pere kodu projekti. Tollal jäid Paljassaarele ja mujalegi noorperede asundused ehitamata, lahjendatud variandina kerkis vaid vaeste-Tiskreks ristitud piirkond. Aga hea, et peaministripartei pensionide jõulise kergitamise kõrval ka ühiskonna teisele tiivale midagi lubab. Tõsi, keegi poliitikutest ei võtnud targu teemaks, kust selleks raha võetakse. Märk lähenevatest valimistest on seegi, et olukorras, kus kõik poliitjõud lubavad ainult boonuseid, pole lastetusmaksuks käe valija taskusse ajamisest enam juttugi.