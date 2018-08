Esmaspäeva hommikul jäi Ida-Virumaal politseile vahele reisibussi juht, kelle alkomeetri test oli üle lubatud nullipiiri.

Jõhvi-Tartu-Valga maanteel, Jõhvi-Vasknarva teel ja Jõhvi-Uikala teel kontrolliti kokku 1029 roolikeerajat, kellest kümnel oli alkomeetri näit üle nulli. „Veelgi tumedamat varju heidab tulemusele see, et nende seas oli ka reisibussi juht.

Ka üks joobes juht liikluses on liiga palju, sest tagajärjed, mida selline hoolimatu käitumine kaasa võib tuua, mõjutab mitmeid inimesi,“ kirjutab Jõhvi politseijaoskond oma Facebooki lehel.

Jõhvi politseijaoskonna välijuht Pavel Reškin sõnas, et bussijuhid vastutavad terve bussitäie inimeste eest ning nende kohustuseks on reisijad elusate ja tervetena sihtpunkti toimetada. „Kutseline juht, kes järgmise päeva hommikul tööd rooli taga alustab, peab eelkõige ise oma tervislikus seisundis kindel olema. Traagiliste õnnetuste ära hoidmiseks ei saa loota vaid heale enesetundele,“ rõhutas Reškin.