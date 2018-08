Kunstiteadlased leidsid, et hinnalise maali pähe ostetud teos on pea väärtusetu võltsing, mille võinuks samahästi osta suvaliselt amatöörkunstnike laadalt. Maali müünud galerii töötajad ei osanud kahtlustadagi, et tegemist pole originaaliga.

BBC telekanali saade „Fake or Fortune“ („Võltsing või varandus“) uuris väidetavalt briti kunstnik Sir William Nicholsoni maalitud vaikelu ning leidis, et teos, mille eest ostja oli välja käinud 165 000 naela (umbes 184 500 eurot), on paraku kõigest väärtusetu võltsing. Ekspertide sõnul on raske öelda, kes võiks maali tegelik autor olla, kuid Nicholson päris kindlasti mitte.

Ehkki saates osalenud käekirjaekspert uskus, et maali tagaküljel olev allkiri on Nicholsoni enda käega kirjutatud, ei leidnud kunstiteadlased maalilt endalt ühtki tõestust sellele, et vanameister selle autor võinuks olla, allkiri allkirjaks. Saates osalenud kunstiteadlane Patricia Reed mõtiskles, et vahel andis Nicholson oma õpilastele osaliselt kasutatud lõuendeid, lubades õpilasel see oma käega üle maalida.