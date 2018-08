Ameeriklane Brian Velez on postitanud YouTube'i video, kus võtab ette Eesti artistide lood ning räägib ausalt, mida ta neist arvab.

Tegu on juba tema teise videoga Eesti muusika kohta ning seekord võtab mees esimesena ette Tommy Cashi loo "Winaloto". "Ma ei tea, kas pealkiri on eesti või inglise keeles," on mees algul segaduses. Tommy lugu kuulama hakates on mehe esimene kommentaar "On temaga ikka kõik korras?". Hiljem lisab ta, et jumaldab räppari erootilist tantsimist.

Järgmisena kuulab Brian Trad.Attack!'i lugu "Kuukene". "Video on nii kaunis, režissöör on täielik geenius," kiidab ta. "Ka muusika on nii pehme ja laulja hääl kõlab imetlusväärselt," tänab ta eestlasi, kes talle Trad.Attack!'i soovitasid.