Et keegi lennujaama töötaja Eestis lennuki kaaperdaks ning sellega õhku tõuseks, on äärmiselt ebatõenäoline – kas või seepärast, et lennumasinaga opereerimine nõuab tavalisest märksa enam oskusi.

Möödunud reedel ärandas 29-aastane Ameerika Ühendriikide Seattle`i lennujaama töötaja 76-kohalise reisilennuki ja tõusis sellega õhku. Enne, kui ta masinaga vastu lähedalasunud saart põrutas, jõuti häiret anda ka õhujõududes.

Millegi sarnase toimumine Eestis oleks asjatundjate sõnul ülimalt ebatõenäoline.