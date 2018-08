Kolm meest on paadiga kalal. Ilm on külm ja sestap juuakse kõvasti viina. Ühtäkki kukub üks meestest üle paadiserva külma vette. Pistab pea veest välja ja karjub appi.

"Näe, hüljes, viruta aeruga!" ässitab teine.

"Mis te pullite, see olen ju mina!" karjub mees veest.

"Ära usu hülge juttu, viruta, viruta!" ässitab teine edasi.