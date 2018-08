Teisel kohal on kauaoodatud animafilm "Imelised 2", mis kogus teise nädalaga 11 170 vaatajat. Kokku on filmi käinud vaatamas 59 431 inimest, mis on filmile juurde toonud 62 342 eurot.

Neljandat nädalat kinodes jooksev film "Mamma Mia! Siit me tuleme taas" on edetabeli neljandal kohal, kogudes 3370 vaatajat. Kuu ajaga on filmi vaatamas käinud 61 438 inimest ning film on teeninud 22 121 eurot.

Viiendal kohal on teine animafilm, "Hotell Transilvaania 3: koletuslik puhkus", mis on kinodes olnud viis nädalat. Nädalavahetusel vaatas multifilmi 3130 last ja lapsemeelset täiskasvanut. Kokku on multifilmi vaatamas käinud 74 298 inimest, mis on teeninud filmile 15 617 eurot.

Kuuendale kohale jõudis film "Värav teispoolsusesse". Esimest nädalat kinos olev film teenis 1192 vaatajaga 7816 eurot.