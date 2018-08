Kuna surmasüsti ainete hankimine on muutunud raskemaks, kasutavad mõned osariigid loovamaid meetodeid inimeste hukkamiseks. Sel aastal teatasid Nebraska ja Nevada, et plaanivad esmakordselt kasutada hukkamiseks fentanüüli. Samuti ütlesid Oklahoma ametivõimud, et nemad hakkavad kasutama lämmastikgaasi surmanuhtluse täideviimiseks.

Osariigi ametnikud plaanivad Moore'i hukkamise läbi viia teisipäeval Lincolnis. Fentanüüli kasutatakse selleks, et mees kaotaks teadvuse. Seejärel süstitakse talle teisi drooge, et Moore'i südame töö lõppeks.

Ravifirma esindaja Matthew Kuhn teatas, et firma on kohtuotsuses pettunud, toonitades, et tegu on elupäästva ravimiga, mis on mõeldud inimeste päästmiseks.