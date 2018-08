Osariigi ametnikud plaanivad Moore hukkamise läbi viia teisipäeval osariigi pealinnas, Lincolnis. Fentanüüli kasutatakse, et ta kaotaks teadvuse, mille järel kasutatakse teisi drooge, et Moore südame töö lõppeks.

Kuna surmasüstide koostiste omandamine on osariikide jaoks muutunud raskemaks, on mõned osariigid kasutusele võtnud loovamaid meetodeid inimeste hukkamiseks. See aasta teatasid Nebraska ja Nevada, et plaanivad esmakordselt kasutada hukkamiseks fentanüüli. Samuti ütlesid Oklahoma esindajad, et nemad hakkavad kasutama lämmastikgaasi surmanuhtluse täideviimiseks ning Utah seadustas laskekomando kasutamise 2015. aastal.