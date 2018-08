Eesti Raudtee andmetel tõi 20. veebruaril Kulnas toimunud rongiõnnetus kaasa ühe Eesti viimase kümnendi suurima päästeoperatsiooni raudteel. See õnnetusjuhtum põhjustas Eesti Raudteele kahju veidi üle 40 000 euro ning keerulise avarii tagajärgede likvideerimine kestis kokku üle kahe ööpäeva. Õnnetusjuhtumite põhjustatud kahjud Eesti Raudtee taristul on viimase viie aasta jooksul küündinud üle 380 000 euro.

Lillese sõnul on raudteel sagedased esmapilgul väiksemad rikkumised, nagu tõkkepuude maha sõitmised, mille taastamistöödele kulub aastas üle 10 000 euro. „2017. aastal oli 55 juhtumit, kus Eesti Raudtee taristul tõkkepuu maha sõideti. Suhtume tõkkepuude maha sõitmistesse väga tõsiselt, mis tähendab, et peale igat tõkkepuu maha sõitmist või kuritegelikku lõhkumist esitame avalduse ka politseile, kellega koostöös teeme endast kõik oleneva, et antud isikud tuvastada ning kahju sisse nõuda,” ütles Lilles.

„Kui võtta kokku kõik õnnetusjuhtumite kahjud Eesti Raudtee taristul aastatel 2014-2018, sh raudteetaristu ning raudteeveoettevõtjate raudteeveeremi kahjud, siis ulatuvad need summad üle 380 000 euro,” sõnas Lilles.

Kulna raudteeülesõidule on kavas paigaldada tõkkepuu ja valgusfoor hiljemalt 2019. aasta esimesel poolaastal. Võimalusel püütakse tööd teostada juba käesoleval aastal.