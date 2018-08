Postimees avaldas intervjuu, kus endine kohtunik Leo Kunman kritiseerib karmilt prokuratuuri ja kaitsepolitseid. Peaprokurör Lavly Perling ei suuda mõista, miks mees avalikkusele valetab.

Leo Kunman rääkis Postimehele, et praegune peaprokurör Lavly Perling ning endine kapo asepeadirektor Eerik Heldna soovisid talle kätte maksta ja kohta kätte näidata, kuna Kunman keeldus nendega koostööd tegemast ja neile meeldivaid otsuseid vastu võtmast.

Peaprokurör Lavly Perlingu sõnul näitavad Kunmani väljaütlemised, et ilmselt oligi Kunmanil aeg pensionile minna. "Olles harjunud ametialast kriitikat taluma, teeb nii räige isiklik rünnak mind nõutuks ja kurvaks. Seda, miks üks kohtunik esitab valeväiteid, on raske mõista. Eks see jääb tema südametunnistusele. Inimesena ja õigusriigi austajana neid arvamusavaldusi lugedes tuleb aga tõdeda, et ilmselt ongi härra kohtunikul aeg pöörduda väljateenitud puhkusele," kommenteeris Perling.