Inglismaal elav Ellie Holman on pärit Rootsist ning töötab Kentis hambaarstina. Juuli keskpaigas nelja-aastase tütrega Dubaisse sõitnud ema pandi saabudes koos lapsega vangimajja, sest naine oli lennul Londonist Dubaisse tarbinud pokaali veini, kirjutab The Sun. Alkoholi tarbimine on ranges islami riigis teatavasti ebaseaduslik.

Dr Holman, kes kolm päeva Dubai vanglas veetis ning seejärel kuu aega riigist lahkuda ei tohtinud, ütles, et ta on läbielatust väga kurnatud ning ülimalt õnnelik, et jälle koju pääses.

„Ma ei suuda uskuda, et see lõpuks läbi on,” ütles Holman. „Kui sain valitsuselt kõne, et kõik minu vastu esitatud süüdistused on tagasi võetud ja ma võin koju sõita,” olin šokis. „Mulle oli öeldud, et pean valmistuma pikaks Dubais viibimiseks ja vanglakaristuseks. Mulle helistanud mees vabandas migratsiooniametniku käitumise pärast ja kõige eest, mis koos Bibiga läbi pidime elama.”

„Meid pandi kongi, mis oli kuum nagu ahi ja haises jubedalt,” kirjeldas kohkunud naine. Vangis olles kartis Holman, et ta võidakse vägistada, sest kongikaaslased rääkisid õudusttekitavaid lugusid sellest, kuidas valvurid vange kuritarvitavad.

Dr Holman vabastati pärast Dubai valitseja šeik Mohammed bin Rashid Al Maktoumi sekkumist asjasse. Enne kojulendu kommenteeris naine MailOnline’ile, et ei ole ikka veel aru saanud, mis temaga juhtus. „Olen viimase kuu elanud pidevas adrenaliinitormis, olen väga kurnatud.”

Dubai justiitsminister Issa Al Humaidan küsitles naist ning tutvus tema versiooniga asjade käigust.

Ehkki Holmani väitel tekkis probleem sellest, et viisa, millega ta riiki siseneda soovis, osutus ühekordseks viisaks, mistõttu see oli kehtivuse kaotanud, oli minister Al Humaidani sõnul kehtivuse kaotanud hoopis Holmani Rootsi pass. Naine oli seejärel esitanud Iraani passi ning migratsiooniametnik pakkunud võimalust välja anda 96-tunnine ajutine viisa, et Holman saaks reisiplaanid rahulikult ümber teha.

Holman olla ametniku pakkumisest vihaselt keeldunud, kuna sellega oleksid kaasnenud lisakulud. „Ta solvas ametnikku korduvalt ning tegi temast telefoniga pilte,” rääkis minister.

„Holmanit süüdistati riigiametniku solvamises ja tema pildistamises piiritsoonis, kus on keelatud pilte teha,” selgitas justiitsminister, kelle väitel proua Holman veetis koos tütrega lennujaama turvatoas vähem kui 24 tundi ning emale ja lapsele võimaldati kõik vajalikud teenused.

Dr Holman oli kavatsenud koos tütrega Dubais veeta viis päeva. Naine on linna regulaarne külastaja ning kohaliku briti kogukonna seas hästi tuntud. Tihti sõitis ta Dubaisse paariks nädalaks, et teha iluprotseduure, näiteks süstida Botoxit.

Migratsiooniametnikuga sõjajalale sattumine viis selleni, et naine veetis kolm päeva rahvast tulvil kinnipidamisasutuses ilma toidu, vee ja konditsioneerita.

Kadalipp sai alguse 13. juulil kui Ellie Holman 8tunnise lennu järel Londonist Dubaisse teada sai, et tema viisa kehtis vaid üheks sisenemiseks ning ta peab kohe Londonisse tagasi pöörduma. Koos pisitütrega jälle nii pika reisi ettevõtmine oli mõeldamatu, mistõttu naisel tekkis konflikt Dubai lennujaama ametnikuga.

Dr Holmani käest olla seejärel küsitud, kas ta on alkoholi tarbinud ning ta oli öelnud, et jõi klaasi veini, mis talle lennufirma poolt pakuti. Ametnik teatanud seejärel, et Dr Holmanit süüdistatakse alkoholi omamises, ehkki see on tema keha sees, ning naine arreteeriti ja viidi trellide taha.

Dr Holmani vereproov näitas, et tema veres oli 0,04 protsenti alkoholi, mis on vähem kui lubatud alkoholitase Suurbritannias auto juhtimisel.