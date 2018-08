Alanud nädalal kimbutavad Eestit paduvihmad ja äike.

Ilmateenistuse andmetel on esmaspäeval on pilves selgimistega ilm, kuid kogu Eestit kimbutavad võimsad paduvihmad. Võib olla ka äikest. Puhub läänekaare tuul 4-10, põhjarannikul ja Liivi lahe ümbruses lääne- ja loodetuul puhanguti 15-17 m/s. Õhutemperatuur on 17..21°C.

Esmaspäev (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Teisipäeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib hoovihma sadada. Õhtupoolikul alates Edela-Eestist pilvisus tiheneb ja hakkab vihma sadama, sajuala levib edasi kirde suunas. Puhub muutliku suunaga tuul 2-8, puhanguti 14 m/s. Õhtuks pöördub tuul idakaarde. Õhutemperatuur on öösel 8..13, rannikul kohati 16°C, päeval 18..22°C