Kui oled juba kord valinud kuritegeliku tee, tuleb olla eriti tähelepanelik. Üks endast lugupidav kriminaal ju ei tahaks, et tema enda lohakus ta seadusesilmade huviorbiiti asetaks. Ajalugu on aga näidanud, et paljud pätid pole just need kõige kirkamad kriidid pinalis.

USAs Marylandi osariigis sõidueksamit sooritama läinud 22aastane Reginald Wooding Jr. on rumaluse ehedaim näide, kirjutab Fox13. Nimelt oli Reginald niivõrd laisk, et minna eksamile oma emale kuuluva autoga, kuhu noormees oli peitnud ohtralt kanepit, 15 000 dollari väärtuses sularaha, kaalud ning laetud tulirelva.

Narkootikumidega hangeldaja andis politseile üles eksamineerija, kes tundis autos kanepi lõhna. Kohale kutsutud seadusesilm otsis sõiduki läbi ning vahistas mehe, kes hiljem 7500 dollari suuruse võlakirja avastu vabadusse pääses.

Sõidueksam jäi Reginaldil muidugi sooritamata.