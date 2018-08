Sussexi hertsoginna Meghan Markle'i isa ei suuda enda ja tütrete suhete teemal kohe kuidagi suud kinni hoida. Nüüd on mees The Sun'ile taas kurtnud, et kardab, et ei näe oma tütart enam kunagi ning ei saa temaga enam kunagi rääkida.

74-aastane mees usub, et on pärast mitmete tütre abielu teemaliste intervjuude andmise järel oma tütre elust lõplikult välja tõugatud. "Ma ei loodagi enam temast midagi kuulda või teda enam kunagi näha. See on okei," ütles mees oma Mehhiko kodus The Sun'ile antud intervjuus.

Mees pole oma tütre Meghaniga pärast abiellumist sõnagi rääkinud. Thomas arvab, et pärast antud intervjuusid on ta kuningliku perekonna elust täielikult välja lõigatud - uks on lukku keeratud ning kardinad ette tõmmatud.