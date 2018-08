Hispaanias Vigos sai üle 300 inimese vigastada, kui linna spordi- ja muusikafestivalil varises kokku puust platvorm, kirjutab BBC.

Loode-Hispaanias Vigos toimunud O Marisquiño festivalil sai vigastada üle kolmesaja inimese, kui puust platvorm, millel pealtvaatajad seisid, kokku varises. Hukkunuid politsei sõnul ei ole, kuid viis inimest on tõsiselt vigastatud.

Enamik vigastatuid on teismelised, kelle hulgas tekkis varingu järel paanika, osa inimesi kukkus ka vette. Lisaks kiraabibrigaadidele kutsuti kohale ka sukeldujad, kes tegid kindlaks, et keegi ei oleks vees platvormi all lõksus.

Pealtnägijate sõnul kukkus platvorm kokku kontserdi esimese laulu ajal, kui laval esinenud Mallorca räppar Rels B ütles rahvamassile, et nad hüppaksid kaasa.