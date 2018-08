Soulikuningannaks tituleeritud Aretha Franklin on viimastel aastatel võidelnud alkoholismi ja kaaluprobleemidega. Aastaid tagasi avastati naisel kõhunäärmevähk. Pahaloomuline kasvaja eemaldati 2011. aastal. Aretha vennad ja õed, ka tema mänedžerist õde Cecil Franklin, surid just vähkkasvaja tõttu.

Möödunud aasta augustis toimunud Philadelphia kontsert oli souli lauljanna perekonna väitel olnud tõeline ime, kuna Aretha võitles tol ajal tõsise kurnatusega. Novembris läks meedias liikvele uudis soulilegendi surmast, mis oli alguse saanud Aretha Franklini libakontolt. Aretha teatas samal päeval väljaandele US Weekly, et temaga on kõik hästi ja tänas, et inimesed muret tunnevad. "Ravimite kõrvaltoime tõttu olen kehakaalus palju kaotanud," lausus naine. Libauudis lauljanna lahkumisest läks liikvele pärast seda, kui ta oli tühistanud 2017. aasta suvel toimuma pidanud kontserdid.