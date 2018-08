Heri Andreas, kes on viimased 20 aastat uurinud Jakarta pinnase vajumist, ütleb, et Jakarta olukord on väga tõsine. "Meie mudelite järgi on aastaks 2050 umbes 95 protsenti Põhja-Jakartast vee all," tõdeb Andreas.

Indoneesia pealinnas, Jakartas elavat 10 miljonit inimest ohustab elukoha kaotamine - ekspertide hinnangul on aastaks 2050 enamik linnast vee all.

Kogu Jakarta vajub keskmiselt 1-15 sentimeetrit aastas ja pea pool linnast on allpool veetaset.

Rannikulinnad kogu maailmas vajuvad kliimasoojenemise tõttu, kuid Jakartas on globaalne soojenemine, vaid üks vajumise põhjustest.

Hoogsele vajumisele aitab kõvasti kaasa see, et enamik linna joogiveest tuleb põhjaveest. Kuna riik suudab rahuldada vaid 40 protsenti Jakarta veevajadusest on paljudel majapidamistel eraldi ligipääs põhjaveele. Probleemiks on see, et kui põhjavett kasutatakse liiga palju, tekivad maa alla tühimikud, mis vajuvad kokku ning seeläbi vajub ka linn sügavamale.

Indoneesia valitsus on alles hiljuti hakanud rohkem kontrollima asutuste veetarbimist, kui vett pumbatakse lubatust rohkem, võetakse ettevõttelt tegevusluba ära.