Sa ei pea olema vegan, et armastada maitsvat vegantoitu. Just seda väidet tõestab Pirita TOP Olümpiakeskuses asuva Vigri kohviku klientuur – paljud püsikliendid ei ole küll taimetoitlased või veganid, aga kiidavad väga kokkade kätetööd.

Vigri kohvik on kiiresti muutunud populaarseks, sest sealne toiduvalik on tervislik, kodune ning inimestele tuttav. Võimalikult vähe kasutatakse rafineeritud toiduaineid nagu õli ja suhkur. „Usume, et just külluslik ja taimepõhine toit on see, mis annab energiat, elurõõmu, teotahet ja särtsu ning meie sooviks on seda kõike teiega jagada,“ on Vigri kohvik seisukohal.

Ka Vigri kohvik atmosfäär on mõnus ning seetõttu käib seal väga palju perekondi koos lastega. Õrn meretuul võlub kõiki.

Vaade-Vigri

Kuigi kohvik alustas tegevust alles 2017. aasta maikuus ning vanuseks napilt üle aasta, on ta juba saanud paljude lemmikuks. Vigris on peetud hulganisti nii sünnipäevasid, tüdrukuteõhtuid kui ka pulmapidusid. Eriti külalisterohke on just septembri algus, kui tähistatakse laste kooli minekut ning soovitakse mekkida tervislikku toitu.

Vigri kohvik on iga päev avatud 10.00-20.00. Sooja buffeetoitu saab alates 12.00-st ning kõik käib kaalu järgi (100 grammi maksab 1.60 eurot). Iga päev on erinev päevasupivalik, mis maksab 3 eurot.

Populaarne on ka kohvikust kaasa tellimine – klientuur on harjunud, et kõiki tooteid saab kodusteks tähistamisteks osta (näiteks kodused koogid, salatid, saiakesed). Kaasa võtmiseks on kasutusel kvaliteetsed ühekordsed pakendid, mis on keskkonnasõbralikud ja biolagunevad.

Vegan-šokolaadikook

Kohvikus on ka väike valik T-särke, kotte, raamatuid ning jalatseid – kõik on loomulikult veganitele sobilikud. Näiteks seljakotid on tehtud korgimaterjalist, jalanõudest mõned paarid ananassinahast ja särgid väga kvaliteetsest materjalist, sealhulgas bambusest.

Vigri kohvik asub Tallinnas Olümpiatule väljakul aadressil Purje 8. Lisainfot saad Vigri kohviku kodulehelt https://vigrikohvik.ee/