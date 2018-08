Tänapäeval on paljud lapsevanemad hädas laste nutisõltuvusega. Tihtilugu peab põhjuseid otsima iseendast ja siinkohal aitab ainult peeglisse vaatamine. Kui aga lapse ekraanilembus ei ole seotud kuidagi lapsevanematega, on ka teisi lahendusi. Näiteks kulturist Argo Arder on enda teismeeas poja rakendanud suveks tööle, jõusaali.

Argo sõnul on poja Rasmuse jaoks kõige tähtsam põhikooli edukas lõpetamine ning arvutimängudest eemale pääsemine. Jõusaalis on ranged reeglid ning üheks selleks on tõdemus, et nutiseadmed jäägu saali ukse taha.

"Isa pakkus suvetööd ja võtsin sellest ettepanekust tuld," ütleb Argo Aderi 15aastane poeg. Isa Argo sõnul on Rasmuse tulekuga paranenud ka treenijate distsipliin jõusaalis: "Inimesed on hakanud rohkem korda hoidma, nad näevad, et kõik asjad on omadel kohtadel ja hoolitsevad ka ise korra eest rohkem."