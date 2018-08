Heidi Klumi vanima lapse, tütre Leni, isa pole oma lapse elus aastaid osalenud, kuid TMZ vahendab, et tundub, et see on nüüd muutunud.

Heidi 14aastase tütre Leni bioloogiline isa on Itaalia ärimees Flavio Briatore. Paar läks lahku enne tüdruku sündi ning Klumi eksabikaasa Seal lapsendas tütre ja kasvatas teda kui oma last.

Möödunud kuul kohtusid Heidi ja tema tütar Itaalias aga Flavioga ning väidetavalt oli naine seal kohal kogu perega. Kaasas olid ka Heidi vanemad ning ühised lapsed Sealiga.

Pole teada, kas tegu oli ühekordse kokkusaamisega või plaanib Leni isa tütrega tulevikus ka tihedamini suhelda.

Vaata pilte kohtumisest SIIT.