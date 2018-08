Aasia turistid on Eesti ja Soome laevaliini reisijate arvu kasvatanud rekordiliseks. Tallink pakub juba mandariini keelseid pardamenüüsid ja ostukatalooge, kirjutab Pealinn.

Tallink Grupi laevadega reisis juulis 1 223 901 reisijat ehk 1,3% mullusest enam. Kuigi reisijateveos andis lõviosa aastaga protsendi võrra kasvanud Eesti ja Soome vaheline liin 633 260 reisijaga, ei tähenda see ettevõtte kommunikatsioonijuht Katri Lingi sõnul siiski põhjanaabrite üha tõusvat huvi. Laevaliin on saanud lihtsalt väga populaarseks Aasia turistide seas. "Et meie reisijate arv üldiselt sellel liinil tõusnud on, on oma osa muudest riikidest tulnud reisijatel, eelkõige Aasiast tulnud reisijatel," tõdes Link.

Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene sõnul on heade tulemuste taga lisaks pidevale toodete ja teenuste arendustegevusele ning laevadesse tehtud investeeringutele tänavu kindlasti ka reisimist soodustav ilus suvi ning Tallinki järjepidev töö uutel turgudel, ennekõike just Aasia riikides.

"Jätkuvalt näeme kasvu Aasiast pärit reisijate näol ning kindlasti oli ka neil oma osa juuli rekordtulemuses," ütles Nõgene, kelle sõnul kohandab ettevõte oma teenuseid järjekindlalt Aasia kasvavat turgu silmas pidades. "Nii näiteks on meil nii liini- kui kruiisilaevadel mandariini keelt valdavad teenindajad. Korraldame erikruiise näiteks hiina kalendri uue aasta puhul, samuti on meie pardamenüüd, ostukataloogid ja mitmesugused muud infomaterjalid saadaval muuhulgas mandariini, korea ja ka jaapani keeles."