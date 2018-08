Järgmises Bondi filmis saab esmakordselt peaosa mustanahaline näitleja?

Palju on spekuleeritud selle üle, kes võtab üle Daniel Craigi rolli James Bondi filmides. Tundub, et on aeg esimeseks mustanahaliseks Bondiks ning valik tundub langevat näitleja Idris Elbale, vahendab Daily Star.

Režissöör Antoine Fuqua ütles Daily Starile, et produtsent Barbara Broccoli ütles talle, et on aeg, et legendaarse rolli võtaks üle mustanahaline mees. "Idris võiks seda teha, kui ta oleks vormis. Sul on vaja füüsiliselt võimekat meest ja Idris seda on," sõnas Fuqua.

Idris avaldas Twitteris ka postituse, mis kuulujuttudele veelgi õli tulle valab. Mees avaldas pildi lähikaadri oma näost ning juures oli tekst: "Mu nimi on Elba. Idris Elba."

Seepeale läksid tema jälgijad, keda on 2,5 miljonit, täiesti pöördesse. "Kas see tähendab seda, mis me arvame?" küsis üks. "Piletimüük kasvas 18-74aastaste naiste seas just maksimaalselt," ütles teine. Üks naisjälgija aga teatas: "Kui sa oled järgmine Bond, on see esimene Bondi film, mida ma vaatan."