Statistikaameti andmetel on eestlaste sündide sesoonsuse muster muutunud. Kui varem sündis rohkem lapsi kevadkuudel, siis nüüd sünnib neid rohkem suvel ja sügise alguses. Muutumatuks on aga jäänud see, et vähem sünnib lapsi talvekuudel, avaldab Statistikaameti blogi.

Kui vaadata kuude lõikes Eestis toimunud sünde perioodil 1930-1939, siis on näha, et perioodi keskmisest sündis rohkem lapsi märtsis ja septembris. See tähendab, et lapsi eostati enim jõulude ja jaanipäeva paiku, kui inimestel oli rohkem vaba aega.

Nõukogude Eestis jätkus muster, et rohkem lapsi sündis aasta esimeses pooles. Keskmisest rohkem sündis lapsi veebruarist juunini, kusjuures kõige suurema sündimusega kuuks kujunes aprill.

1990ndatel toimusid sündide sesoonsuses suuremad muutused. Keskmisest suurem sündide hulk nihkus kevadkuudelt suvekuudele. Viimastel aastatel on enim sünde olnud juunist kuni septembrini. Demograafid pole veel jõudnud vastuseni, kas sündide sesoonsuses toimunud muutus võib olla tingitud teadlikust raseduse planeerimisest, kuna eelistatakse saada laps mingil kindlal ajal.