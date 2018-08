Naine jäi ilma kõhnumistablettidele ja puugikäevõrudele kulutatud rahast.

Kaks aastat tagasi märkas Tiiu Teder internetis Kankusta Duo salenemistablettide reklaami, mis otse kutsus neid ostma. Reklaamis esinesid väljamõeldud doktorid ja professorid, kes esitlesid olematute uuringute tulemusi ning lubasid kõhnumist juba paari tunniga.

"Olen 68aastane ja viis kilo ülekaalus, seega mitte ülipaks, aga natuke maha võtta ei teeks paha, nii et läksin õnge," rääkis Tiiu, kes tellis 78 euro eest kaks purki kapsleid, Kohe pärast tellimist helistas Tiiule meeldiva häälega noormees, kes rääkis, kui hästi need tabletid toimivad ning lubas, et mittesobivuse korral saab toote tagastada.

