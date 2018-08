Berliinis peetud Euroopa meistrivõistlustel jõudis esikümnesse kuus Eesti kergejõustiklast, mis on kahtlemata hea tulemus. Lisame, et kui kümnevõistlejad poleks alt läinud, täienenuks see nimekiri kindlasti veelgi. Magnus Kirdi pronksmedal lõi valusalt nii korraldajate sakslaste kui ka põhjanaabrite soomlaste eneseuhkuse pihta. Vanameister Gerd Kanter lõpetas lahkumisetenduse väärikalt viiendana, aastaid Vana Maailma tippu kuuluvad Ksenija Balta ja Rasmus Mägi jõudsid samuti esikuuikusse.

on võimalus, et Ott Tänak võidab sel nädalal sõidetava Saksamaa ralli. Tänak on sel võidukihutamisel tiitlikaitsja ja viimase, Soomes sõidetud MM-ralli võitja, kuid see ei taga kapriisses tehnikaspordis mitte midagi. Iga kihutamine algab nullist ning igal teekonnal tuleb tegutseda targalt ja vältida karisid. Lisaks tuleb olla õnnejumalanna soosingus. Tänakul on tänavu olnud mitmel etapil ebaõnne. Kui ta aga saab algusest lõpuni normaalselt sõita, tuleb koht kahe parema seas. Lisaks Soomele peremehetses Tänak tänavu ka Argentiina rallil.