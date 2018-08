EOK toetab sportlasi kahe aasta jooksul pärast tulemuse tegemist. B-kategooriasse kuuluvad olümpiaalade atleedid, kes said OMil 4.-10., MMil 4.-8. ja EMil 2.-3. koha. A-tasemeks on tarvis juba OMi ja MMi poodiumikohta või Euroopa meistritiitlit.

Kanteri puhul on kõik lihtne: mees lõpetab niikuinii karjääri ja olümpiaks enam ei valmistu. Uibo tõsteti EOK poolt kuni Berliini EMini B-tasemele, sest võitis talvel sise-MMilt seitsmevõistluse pronksi. Tema edaspidise toetamise osas jätkub arutelu juba sel nädalal. Võib eeldada, et Eesti Kergejõustikuliit püüab ka edaspidi hoida joont, mille alusel teenis Uibo välja MMi pronksile väärilise toetuse. Kõigepealt oodatakse ära EOK otsus, seejärel vaadatakse üle alaliidu sisesed järgimise poolaasta toetused.

Kangert jätkab ilmselt (lõplik C-kategooria nimekiri selgub septembris) C-tasemel, kuid Astana tiimi rattaprofi jaoks pole loodetavasti tegemist elumuutva põntsuga. Sama ei saa suure tõenäosusega öelda Mägi, kes samuti C-tasemele langeb ja igakuist 600 eurost ettevalmistustoetust teenima hakkab.

Kukkumine on ränk: Rio kuuenda koha eest oli tema igakuine palgafond 1600 ja ettevalmistustoetus 1400 eurot. Kas see tähendab, et Rasmus on nüüd järsku kuidagi kehvem sportlane? Ei ole. Ta on maailma tipus sprindialal, mis seoses vägevate staaridega saab enneolematut üleilmset tähelepanu.

C-taseme vahe kõrgemate kategooriatega on üüratu. Odaviskaja Magnus Kirt rassis kuni Berliinini C-mehena. Tõsi, ta kuulub ka nende valitute sekka, kes saab toetust Rahvusvahelise Olümpiakomitee solidaarsusfondist.

Neljapäeval võidetud pronksmedal oli ilmselgelt võimas saavutus, aga tegelikult võinuks näiteks üks Johannes Vetteri õnnestunud katse asja täiesti pea peale pöörata ja Kirdi neljandaks lükata. See tähendanuks, et EOK olümpiaks valmistumise toetuse süsteemis kuulunuks maailma üks paremaid odaviskajaid ka edaspidi 600 euro meeste sekka.

Selge, et reeglid peavad paigas olema, aga kuskilt vohab läbi julm ebaloogika. Kas tõesti peab nii karmil viisil vallandama sportlasi, kes EMil maailma tippkonkurentsis kuue hulka murravad?

Kevadise Uibo saaga puhul ei muudetud reegleid, vaid tehti ühele sportlasele erand. Igati tervitatav otsus, aga ka ettekirjutusi saab alati täiustada. Järgnevad paar nüanssi, mida tasuks kaaluda.

Üks võimalus oleks lisada B-taseme sportlase hulka EMi esikuuik. Näiteks 400 m tõkkejooksus ja odaviskes ei erine EMi tase kuigi palju MMi omast. Küll aga ütleb EOK praegune reeglistik, et B-taseme saavutamiseks peab Mägi jõudma EMil poodiumile või MMil kaheksa hulka.