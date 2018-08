Tüüpilisele Jäärale on omased altminekud inimeste tundmisel, ent täna saad väga selgelt aru, kes on usaldusväärne ning kes sind ära kasutada püüab.

Suudad töisesse teemasse nii sisse elada, et tegutsed märkamata aja kulgu. See võib ülemustele muljet avaldada, nii saad endale edaspidiseks rohkem ülesandeid.

Suhtlemine on aktiivne, tihedas päevakavas leiad hetke ka sugulastega kontakteerumiseks. Kõige tähtsam, et sa ei unustaks kallimale öelda, kui väga sa teda armastad!

Tead, et kui näitad end kui efektiivset töötajat, on lootust karjääriredelil ülespoole liikuda. Nii mõnegi hea mõtte asjade ladusaks ümberkorraldamiseks saad sõpradelt.

Palju õnne, Lõvi! Algamas on paljutõotav aastaring, mil on võimalusi edu saavutada. Energiatase on kõrge ja õnn on sinuga, eriti töö ja karjääri vallas. Kasuta seda aega targalt ja virgalt, toetu varem saadud teadmistele ja tee muudatusi asjus, mis enam ei toimi.