TEAB OMA KOGEMUSEST: „Kõigepealt on vaja välja selgitada, millised on probleemsete noorte olemasolevad vajadused. Kui need on selgeks tehtud, on vaja mõelda, kuidas nendele vajadustele vastata, mitte mõelda välja uhkeid teooriaid. Kõik muu on kosmeetika,“ ütleb vaimulik Avo Üprus, kes on pikalt tegelenud allakäiguredelile sattunud laste ja noortega. (Tiit Tamme)