Päästjad asusid buldooseritega rususid kõrvale tõstma, et leida varingu alt üles surnukehad. Viiel inimesel õnnestus ka rusude all ellu jääda ning päästjad aitasid nad välja.

Süürias Idlibi provintsis plahvatas mässuliste relvahoidla, mistõttu suri vähemalt 39 tsiviilisikut, nende seas 12 last.

Idlibi provintsis elas kunagi 2,5 miljonit inimest, kellest pooled põgenesid sõja puhkedes mujale. Praegu on provints mässuliste ja džihadistide kontrolli all.

Viimastel kuudel on seal toimunud mitmeid plahvatusi ja tapetud on mitmeid mässuliste liidreid.

Mõned rünnakud on omaks võtnud äärmusrühmitus Islamiriik (IS), kuid suurem osa rünnakutest on siiski provintsis tegutsevate relvarühmituste omavahelised arveteklaarimised.

Damaskuse teatel on Idlibi kontrolli alla saamine sõjaväe järgmiseks prioriteediks. President Bashar al-Assad on mässulisi hoiatanud, et üsna pea kavatsetakse Idlib tagasi võtta.