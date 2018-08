Kahe NATO riigi suhted on langenud madalseisu mitmel põhjusel. Üheks neist on USA pastori Andrew Brunsoni vahistamine Türgis terrorismi süüdistuste tõttu. Aga pingeid tekitab näiteks ka Washingtoni kootöö Süüria kurdi võitlejatega.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan kutsus türklasi üles oma eurod ja dollarid liiride vastu vahetama, sest Türgi oma raha väärtus on järsult langenud. Erdoğan peab karmi kukkumist USA vandenõuks ning teatas, et kavatseb otsida uusi liitlasi.

Erdoğan sai seepeale maruvihaseks ning ütles, et selle sammuga rikkus USA suhted Türgiga. Tollimaksude tõstmisele kavatseb Türgi reageerida nii, et hakkab otsima uusi liitlasi nii kaubanduses kui ka teistes valdkondades. Ta on varem maininud, et Türgil on alternatiive Iraani, Venemaa, Hiina ja mõne Euroopa riigi näol.